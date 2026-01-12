Chivas superó a Pachuca por 2-0 en el debut del Clausura 2026 de la Liga MX en un Estadio Akron que tuvo más de 33 mil personas en el Gigante de Zapopan. Tras el partido, Francisco Gabriel de Anda, exdirectivo del Guadalajara, afirmó lo que nadie en la Liga MX quiere decir al señalar que el juego de Gabriel Milito ilusiona.

Armando González y Daniel Aguirre coronaron con sus goles un primer tiempo que da tranquilidad y expectativas a la afición por lo que puede llegar a verse a lo largo del campeonato. Brian Gutiérrez dejó grandes sensaciones, mientras que Luis Romo, Efraín Álvarez, Bryan González y Richard Ledezma demostraron que tienen un gran momento.

El Guadalajara no solo se llevó tres puntos del Estadio Akron, sino que además recibió elogios de gran parte de la prensa mexicana. Uno de ellos fue Francisco Gabriel de Anda al señalar que el equipo de Gabriel Milito ilusiona por el juego que ha desplegado en la primera jornada del Clausura 2026.

Chivas viene de superar con contundencia a Pachuca. (Foto: IMAGO7)

“Es significativo y tú prefieres empezar bien, sobre todo en casa con una buena entrada y ante un rival que te va a exigir. Importantísimo ganar, pero con muchas cosas por mejorar porque es jornada uno”, analizó el exdirectivo rojiblanco en la mesa de Futbol Picante de ESPN el pasado sábado.

Y agregó: “Así terminó Chivas el torneo. Chivas fue de menos a más en el torneo anterior y hoy simplemente mantiene esa tendencia a la alza, mejorando notablemente. Tiene buenos refuerzos, coincido con lo de Gutiérrez, y creo que será cuestión de tiempo. Ya veremos qué pasa en la Liguilla cuando le quiten los jugadores de la Selección, pero claro ilusiona. Es una palabra que se usa mucho en Chivas, pero sí ilusiona y con base en lo que estás viendo. No son sueños guajiros. Es algo que estás viendo aquí”.

Brian Gutiérrez se llevó elogios por su primer partido en Chivas

Una de las grandes noticias que dio Chivas fue con su refuerzo Brian Gutiérrez, quien piso el área, asistió a Armando González en su primer gol y marcó la diferencia con tiros a portería. Tras el partido, el mexicoestadounidense se llevó elogios de todo el mundo. “Chivas ganó y jugó bien. Brian Gutiérrez es una magnífica contratación; juega bien y es un futbolista inteligente. 2-0 frente al Pachuca”, expresó José Ramón Fernández.