Chivas se alista para enfrentar a FC Juárez por la jornada dos del Clausura 2026 de la Liga MX en la Frontera. Tras la victoria ante Pachuca, repasamos los dos jugadores que serían dos dudas y los tres descartados en el equipo de Gabriel Milito para enfrentar a los Bravos en el Estadio Olímpico Benito Juárez.

El conjunto rojiblanco llevó adelante un enorme partido de local luego de haber dominado como quiso a un equipo que es protagonista en cada campeonato. Armando González y Daniel Aguirre anotaron los goles de la victoria en un primer tiempo en el que el Guadalajara le pegó un verdadero baile a los Tuzos.

Mañana Chivas quiere estirar su senda victoriosa cuando visite a FC Juárez en el Estadio Olímpico Benito Juárez. Se espera que en las próximas horas Gabriel Milito de a conocer la lista de convocados que tendrá asegurados tres descartados por lesión y revelará si serán más los jugadores que no son tenidos en cuenta.

Chivas viene de superar a Pachuca por el Clausura 2026. (Foto: IMAGO7)

Las 2 dudas en Chivas para enfrentar a FC Juárez

La victoria de Chivas ante Pachuca dejó grandes sensaciones debido a que se mantuvo el buen juego que mostró en el Apertura 2025. Sin embargo, dejó preocupantes noticias con Roberto Alvarado quien terminó con hielo en su pierna derecha en el banco de suplentes, mientras que Luis Romo finalizó los 90 minutos del partido, pero con un duro golpe que le provocó Robert Kenedy.

Los 3 descartados de Chivas para enfrentar a FC Juárez

Por otro lado, de cara al partido de Chivas ante FC Juárez hay tres jugadores que están descartados por lesión. Diego Campillo, fractura del quinto metatarsiano, Gilberto Sepúlveda, esguince de tobillo, y Fernando González, lesión muscular.