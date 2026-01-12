Chivas logró su primera victoria en el Clausura 2026 el pasado sábado en el Estadio Akron ante Pachuca por la jornada uno. Guadalajara se alista de la mejor manera para enfrentar a FC Juárez mañana en el Estadio Olímpico Benito Juárez.

En medio de este contexto, sale a luz una imagen que no mostró la transmisión con Roberto Alvarado y una posible lesión. A su vez, Gabriel Milito dejó en evidencia a los jugadores que fueron cepillados, mientras que Brian Gutiérrez se ganó elogios de la prensa. Por último, el Rebaño Sagrado está cerca de cerrar la llegada de Cruz Medina por este motivo.

¿Roberto Alvarado se pierde Chivas vs. FC Juárez?

El Piojo Alvarado fue uno de los titulares en la victoria de Chivas ante Pachuca por 2-0 en el Estadio Akron. Por otro lado, lo que la transmisión no mostró fue que luego de ser suplantado fue vendado con hielo en su pierna derecha, por lo que habrá que ver si es tenido en cuenta para el juego contra los Bravos.

Gabriel Milito habló de los cepillados de Chivas

Por otro lado, Gabriel Milito dio de qué hablar en conferencia de prensa luego de haber hablado sobre los futbolistas que no entraban en planes. “Entiendo perfectamente que todos los jugadores quieren jugar. Para evitar ciertas situaciones, muchas veces es mejor ser sincero con el futbolista y decirle desde el inicio si va a arrancar desde atrás o si tendrá poca participación. Para no afectar la dinámica del día a día, en esos casos es mejor que salgan a jugar. Hay jugadores que no toleran la suplencia, porque es muy difícil mantenerse positivo cuando no se juega”, señaló el técnico argentino.

Brian Gutiérrez se gana elogios de la prensa

Uno de los jugadores que dio de qué hablar en Chivas fue Brian Gutiérrez debido a que jugó un partidazo contra Pachuca. En redes sociales se ganó un mundo de elogios por el gran nivel que mostró al jugar su primer partido oficial con dos encuentros de pretemporada. “Chivas ganó y jugó bien. Brian Gutiérrez es una magnífica contratación; juega bien y es un futbolista inteligente. 2-0 frente al Pachuca”, expresó José Ramón Fernández.

Revelan la intención de Chivas por Cruz Medina

Uno de los jugadores que Chivas estaría cerca de cerrar es Cruz Medina, futbolista que llegaría a Tapatío proveniente de San Jose Earthquakes. En medio de este contexto, Jon Barbon reveló que la intención del Guadalajara es que la directiva quiere anticiparse y encontrarlo accesible en mercado de pases, ya que proyectan un gran futuro en él.