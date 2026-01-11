Chivas logró quedarse con los primeros tres puntos del Clausura 2026 y llegará con la moral en alto el próximo lunes cuando enfrente a FC Juárez. Por otro lado, lo que la transmisión de Amazon Prime y Telemundo no mostró fue a Roberto Alvarado en el banco de suplentes con hielo. ¿Se encienden las alarmas en el Rebaño Sagrado?

No hay dudas de que el conjunto rojiblanco llevó adelante un buen partido para marcar la diferencia en el primer tiempo. Armando González y Daniel Aguirre anotaron los goles para que el Guadalajara se quede con una victoria que significará mucho en el futuro de cara a alcanzar la clasificación directa a la Liguilla.

Ayer Roberto Alvarado jugó un partido aceptable y se fue suplantado en el segundo tiempo cuando fue suplantado por Santiago Sandoval. Por otro lado, lo que la transmisión de Amazon Prime y Telemundo no mostró fue que terminó con hielo en el banco de suplentes.

Roberto Alvarado jugó en la victoria de Chivas ante Pachuca. (Foto: IMAGO7)

“¿¡SE ENCIENDEN LAS ALARMAS!? Roberto Alvarado salió de cambio a los 68’ minutos del partido y en la banca se le vio con hielo en la pierna izquierda. Esperemos no sea nada de gravedad y que solo haya sido por prevención”, reportó José María Garrido en Instagram. En una imagen que publicó se puede ver que tuvo un vendaje particular post partido.

¿Quién reemplazaría a Roberto Alvarado en Chivas?

Como se sabe, Roberto Alvarado es una pieza clave en las Chivas de Gabriel Milito, pero el entrenador rojiblanco ya tiene a su suplente ideal. Se trata de Santiago Sandoval que ayer lo reemplazó en el segundo tiempo y que a lo largo del Apertura 2025 jugó en su lugar.

¿Cuándo volver a tener acción Chivas en el Clausura 2026?

Chivas volverá a tener acción en el Clausura 2026 el próximo martes cuando enfrente a FC Juárez en el Estadio Olímpico Benito Juárez. El partido comenzará a las 21:10 del Centro de México, pero podrá verse solamente TV Azteca o en Fox Sports.