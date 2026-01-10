Chivas mantiene una estilo de juego vistoso que sigue cautivando y emocionando a los aficionados rojiblancos durante este Clausura 2026 y así lo demostraron en el primer duelo del semestre frente a Pachuca, a quien derrotaron por marcador de 2-0.

Sin embargo, el Guadalajara ahora debe de enfocarse en su próximo compromiso que será frente al FC Juárez en la cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez, en donde la escuadra tapatía tratará de sumar otros tres puntos, ahora en condición de visitante para mantenerse en la parte alta de la tabla de posiciones.

La escuadra fronteriza arrancó con el pie derecho su participación en este semestre, ya que sumó tres puntos al vencer al Mazatlán en el Estadio El Encanto, por lo que anímicamente se encuentran muy fuertes de cara a su enfrentamiento contra los rojiblancos.

¿Cuándo y dónde juegan Chivas contra FC Juárez por el Clausura 2026?

El duelo correspondiente a la jornada 2 del Clausura 2026 del Guadalajara se llevará a cabo el próximo martes 13 de enero en la cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez, compromiso que arrancará en punto de las 21:10 horas, tiempo del centro de México.

¿Quién transmite y cómo ver EN VIVO el Chivas vs. FC Juárez?

El siguiente compromiso del chiverío contará con diversas opciones para los aficionados, ya que será transmitido por televisión abierta por Azteca 7, además de que contará con una opción por televisión restringida que será en Fox One.