Chivas se está convirtiendo en la sensación del Clausura 2026 debido a que marcha con paso perfecto con dos triunfos frente al Pachuca y FC Juárez, por lo que se instaló en la parte alta de la tabla de posiciones; sin embargo, Raúl Rangel destacó que esto no es por arte de magia.

El guardameta del Rebaño logró mantener su puerta en cero por segunda jornada consecutiva, lo que ha permitido que el Guadalajara tenga garantizado el sumar unidades; sin embargo, el ataque rojiblanco también se ha conformado a la altura.

Es por eso que el Tala aseguró que el poder trabajar con el plantel completo desde la pretemporada ha sido determinante para tener este gran funcionamiento en el arranque del Clausura 2026.

“Sabíamos que iba a ser un partido ríspido, un rival muy bueno, intenso y en su cancha. Se consiguió un gran resultado. Peleamos los 90 minutos y gracias a Dios se dio el resultado.

“Este es trabajo de todo el equipo, staff y cuerpo técnico el que haya este entendimiento, el saber manejar los partidos. La temporada pasada se demostró que empezamos a agarrar una buena secuencia de partidos y creo que el haber trabajado toda la pretemporada, el equipo junto, fue lo que dio para este arranque de torneo”, declaró el guardameta a TV Azteca.

Tala Rangel se enfoca en Chivas para llegar al Mundial con México

“Contento, emocionado y motivado. Hay que ir partido a partido y en consecuencia lo demás llegará. Hay gente que me pregunta si me veo y yo creo que sí, pero primero defendiendo los colores de Guadalajara“, concluyó el cancerbero rojiblanco.

Así va Chivas en la tabla de posiciones del Clausura 2026