Uno de los jugadores que toda la afición de Chivas quiere volver a portar los colores rojiblancos es Rodolfo Pizarro. El actual jugador FC Juárez es noticia en este cierre de la jornada 3 del Clausura 2026 debido a que anotó un golazo en el empate 2-2 ante Santos Laguna en el Estadio Corona de Torreón.

El exjugador del Guadalajara tuvo un renacer futbolístico en los Bravos luego de estar un año sin acción en AEK Atenas y Mazatlán. Como alternativa parece haber encontrado nuevamente más minutos con regularidad en cada uno de los encuentros que disputa.

Este domingo no fue la excepción para Rodolfo Pizarro, ya que vio acción en el segundo tiempo del empate de FC Juárez ante Santos Laguna. Para lograr este resultado el exjugador de Chivas fue clave debido a que ingresó en el segundo tiempo y anotó un golazo de volea para dejar sin opciones a Carlos Acevedo.

Las estadísticas de Rodolfo Pizarro desde que volvió a la Liga MX

Desde que volvió a México, Rodolfo Pizarro entre Mazatlán y FC Juárez jugó 38 partidos y sumó 1397 minutos de Juego. Sin embargo, recién con los Bravos se reencontró con el gol ya que marcó tres goles en el Apertura 2025 y este domingo el primero ante Santos Laguna por el Clausura 2026.