En el Estadio Akron el Guadalajara volvió a demostrar que vive un gran momento debido a que superó a Querétaro por la jornada tres del Clausura 2026. Tras lo sucedido en el Gigante de Zapopan sale a la luz que en la entrada de calor Óscar Whalley lanzó un brutal balonazo a una señora que ingresaba al campo de juego.

Es claro que para Gabriel Milito el portero titular en el Rebaño Sagrado es Raúl Rangel, pero es un hecho que será convocado para el Mundial 2026 y no entrará en planes para disputar la Liguilla. Por esta razón el guardameta mexicoespañol se alista para ingresar en la Fiesta Grande del futbol mexicano.

Frente a Querétaro, Óscar Whalley volvió a quedarse en el banco de suplentes como es costumbre en Chivas, por lo que acompañó al Tala en la entrada de calor. Allí dio de qué hablar ya que José María Garrido reveló que en los preparativos el portero rojiblanco remató muy desviado y golpeó sobre la cabeza de una señora que fue invitada por el club a vivir la experiencia dentro del campo de juego del Estadio Akron.

Óscar Whalley golpeó a un a señora. (Foto: IMAGO7)

De momento, ni el portero ni el club dieron a conocer si se acercaron a pedir disculpas a la chivahermana. Cabe destacar, por si alguno llega pensar lo contrario, que fue un tiro horriblemente pateado y que no deseaba golpear a un fanático.

¿Cuándo volverá a jugar Chivas en el Clausura 2026?

Chivas volverá a tener acción en el Clausura 2026 cuando enfrente a Atlético de San Luis el próximo 31 de enero. El partido se llevará adelante en el Estadio Alfonso Lastra y podrá seguir solamente por ESPN.