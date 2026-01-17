Chivas quiere cerrar con paso perfecto la primera semana de competencia en el Clausura 2026, por lo que la misión es mantenerse por la senda del triunfo este sábado cuando reciban al Querétaro en la cancha del Estadio Akron como parte de la tercera jornada de la Liga MX.
CLAUSURA 2026
Chivas vs. Gallos Blancos de Querétaro: EN VIVO todos los detalles de la jornada 3 del Clausura 2026
Todos los detalles del tercer compromiso del Guadalajara en el torneo local en donde tratará de cerrar una semana perfecta.
BIENVENIDOS, CHIVAHERMANOS
Hola mis hermanos rojiblancos.
El día de hoy les traeremos todos los detalles del partido de la jornada 3 del Clausura 2026 entre el Guadalajara y Querétaro desde el Estadio Akron
