El duelo de esta tarde entre Toluca y Chivas apunta a ser uno de los más vibrantes del Clausura 2026, enfrentando a dos equipos que no solo son candidatos firmes al título, sino que además han mostrado un funcionamiento colectivo sólido y ambicioso. En un contexto donde varios futbolistas buscan consolidarse rumbo al Mundial 2026, cada actuación individual adquiere un peso adicional, y uno de los nombres que más reflectores concentra es el de Armando González.

La Hormiga suele encarar cada partido con motivaciones altas, pero ante Toluca existe un incentivo especial: los Diablos Rojos son uno de los pocos equipos de la Liga MX a los que todavía no ha logrado marcarles. Esa estadística representa una cuenta pendiente personal que el delantero rojiblanco intentará saldar esta noche en el Estadio Nemesio Díez, escenario que no ha sido sencillo para el Guadalajara en los últimos años.

Chivas debe tener una estrategia clara contra Toluca.

Además del reto individual, González buscará que sus goles tengan impacto colectivo. Chivas acumula siete años sin ganar en la cancha del Toluca, una racha que pesa en el entorno rojiblanco y que desean romper cuanto antes. A ello se suma un ingrediente competitivo adicional: pocas cosas tendrían mayor carga simbólica que anotarle al equipo de Paulinho, su rival directo en la carrera por el campeonato de goleo.

Como si no fuera suficiente, Armando González sabe que cada partido puede ser determinante para sus aspiraciones con la Selección Mexicana. En un escenario donde la competencia por un lugar es feroz, el delantero entiende que necesita actuaciones contundentes en duelos de alto calibre. Por ello, todo apunta a que intentará firmar su mejor versión en un encuentro donde, además, Chivas no puede permitirse errores si pretende salir con los tres puntos.

Armando González solo está un gol por encima de Paulinho en el Campeonato de Goleo

En la pelea por el título de goleo, Armando González suma cinco anotaciones en el Clausura 2026, mientras que Paulinho registra cuatro, lo que mantiene la competencia completamente abierta. A la ecuación se agrega Joao Pedro, con seis tantos hasta el momento, el mismo delantero con quien compartieron el reconocimiento el torneo anterior. Todo indica que la disputa por el campeonato individual volverá a centrarse en estos tres arietes, añadiendo aún más tensión al enfrentamiento de esta noche.