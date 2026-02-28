Omar Govea fue el gran ausente en el once titular del Club Deportivo Guadalajara ante los Diablos Rojos del Toluca, debido a problemas físicos y Gabriel Milito determinó no arriesgarlo y mantenerlo en la banca.

De acuerdo con información de David Medrano, el futbolista de nuestras Chivas tuvo problemas físicos durante la semana, por ello es que el estratega argentino modificó su once titular, ya con Luis Romo recuperando.

Cabe mencionar que el Rebaño Sagrado llegó a este compromiso tras perder el fin de semana pasado ante Cruz Azul, por lo que está obligado a vencer a los Diablos Rojos del Toluca para no perder la primera posición de la tabla general.

Omar Govea presentó problemas físicos durante la semana.

Los números de Omar Govea con Chivas en el Torneo Clausura 2026

En la presente campaña del máximo circuito del balompié azteca, Omar Govea registra 565 minutos disputados, divididos en siete encuentros, todos ellos como titular, el único que no es ante Toluca, por los problemas físicos que presentó en la semana.