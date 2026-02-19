Las Chivas de Guadalajara continúan con su paso perfecto en el Clausura 2026 de la Liga MX y este sábado se enfrentarán a Cruz Azul en un duelo que promete ser apasionante. Además, el choque también puede tener a sabor a revancha para el Rebaño, después de la última eliminación en los cuartos de final de la Liguilla. Mientras tanto, se especula con que nuevos jugadores rojiblancos sean convocados al Tri.

Armando González, seguido por el Feyenoord

El delantero de Chivas, Armando González, se encuentra en el radar del fútbol europeo tras consolidarse como el mejor goleador mexicano del momento. De acuerdo con información de David Faitelson, Feyenoord ha mostrado un interés inicial en el jugador, motivado en gran medida por su presidente, Dennis te Kloese, quien anteriormente ocupó diversos cargos directivos dentro de la estructura del Guadalajara. Aunque por ahora no existen negociaciones oficiales ni ofertas formales, confirmó que el club neerlandés ya ha realizado un “guiño” a la directiva rojiblanca para dar un seguimiento cercano al desempeño del joven atacante.

Ramón Morales pide a Santi Giménez para Chivas

Ramón Morales, histórico capitán de las Chivas, manifestó su desacuerdo con los estatutos internos del club que impiden el fichaje de jugadores como Santiago Giménez, a pesar de su compromiso y amor por México. El exfutbolista argumenta que, dado que el “Bebote” eligió representar a la Selección Mexicana por encima de Argentina, debería tener la posibilidad de vestir la playera rojiblanca. Las reglas de la institución exigen que los jugadores sean nacidos en territorio nacional o hijos de padres mexicanos, condiciones que el Bebote no cumple al haber nacido en Argentina y tener padres argentinos.

Omar Govea renovará con Chivas

El mediocampista Omar Govea habría llegado a un acuerdo para renovar su contrato con Chivas por dos años más, luego de consolidarse como una pieza fundamental en el esquema del técnico Gabriel Milito. A pesar de haber tenido una participación mínima en etapas anteriores, el jugador de 30 años logró revertir su situación después de un rol protagónico en el Apertura 2025 y una actuación destacada en el Clásico Nacional contra el América.

Sanción ejemplar para Matías Almeyda en España

Matías Almeyda, exentrenador de las Chivas, recibió una sanción histórica de siete partidos con el Sevilla tras su expulsión ante el Alavés. El castigo, que la directiva apelará por considerarlo excesivo, incluye cargos por protestas, menosprecio al cuerpo arbitral y no retirarse al vestuario. Esta crisis llega con el equipo en la decimotercera posición, a solo dos puntos del descenso, tras sumar apenas una victoria en sus últimos cinco encuentros de liga.