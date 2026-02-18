Matías Almeyda atraviesa uno de los momentos más tensos de su etapa con el Sevilla, no solo por la irregularidad del equipo en LaLiga, sino por un castigo que ha generado fuerte polémica en España. El conjunto andaluz se ubica en la posición 13 de la tabla general, a casi 20 puntos de los puestos de Champions League, y ahora el técnico argentino enfrenta una sanción histórica que ha puesto bajo la lupa al arbitraje del fútbol español.

El Pelado fue expulsado el sábado pasado durante el partido entre Sevilla y Alavés por reclamar decisiones del cuerpo arbitral, pero la sentencia definitiva llegó la mañana de este miércoles. La Comisión de Disciplina impuso una suspensión de siete partidos al exdirector técnico de Chivas, una sanción que muchos consideran desproporcionada al compararla con otros castigos recientes en LaLiga.

De acuerdo con la resolución oficial, el severo castigo se desglosa en cuatro sanciones distintas: dos partidos por protestas al cuerpo arbitral, uno por no dirigirse al vestuario tras ser expulsado, tres más por actitudes reiteradas de menosprecio o desconsideración hacia los árbitros, y uno adicional por conducta contraria al buen orden, según detalla el comunicado disciplinario.

La directiva del Sevilla ya anunció que apelará la sanción, al considerarla excesiva. Desde el club argumentan que, si bien Almeyda mostró frustración, sus gestos no fueron directamente dirigidos al árbitro. Además, la comparación con el caso de Antonio Rüdiger ha generado debate, pues al defensor del Real Madrid le impusieron “solo” seis partidos de suspensión tras intentar agredir al árbitro lanzándole hielos.

Matías Almeyda y el Sevilla solo han ganado un partido de los últimos cinco

En el terreno de juego, la situación tampoco ha sido favorable para el técnico argentino. El Sevilla apenas ha conseguido una victoria en sus últimos cinco partidos, con derrotas dolorosas como la goleada ante el Mallorca y la caída en casa frente al Celta de Vigo. El equipo se encuentra prácticamente fuera de los puestos de competiciones europeas y apenas dos puntos por encima de la zona de descenso, aumentando la presión sobre el proyecto de Almeyda.