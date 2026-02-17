La llegada de Nike al grupo de patrocinadores de Chivas ha desatado altas expectativas entre los millones de aficionados rojiblancos debido a que sueñan con un jersey elegante, en el que comenzaron rumores de que Caliente podría abandonar su lugar en la nueva playera del conjunto tapatío.

Hace unas semanas un reporte del comunicador César Huerta destapó que habría cambios en los patrocinadores del Guadalajara, pero sin dar más detalles al respecto, por lo que iniciaron las especulaciones sobre la posible salida de Caliente del pecho del jersey rojiblanco.

Sin embargo, este martes el comunicador Jesús Hernández dio a conocer que la empresa de apuestas permanecerá al frente de la indumentaria del chiverío, asegurando en que Amaury Vergara percibe cerca de 5 millones de dólares al año por portar dicha marca.

“Caliente seguirá al frente de la camiseta del uniforme del Guadalajara por varios años más (…) Caliente, la marca de apuestas, seguirá al frente de la camisa del Guadalajara, supongo que por otros cinco años.

“A nadie le estorban 5 millones de dólares al año y menos a la familia Vergara”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cuáles son los patrocinadores actuales de Chivas?

El Guadalajara tiene en su cartera a muchos socio comerciales, de los cuales la mayoría ya son representados en las indumentarias del Rebaño, en donde destacan Puma, Caliente, MG, Amazon Prime, Mercado Pago, Axen, Akron, Omnilife y GNP Seguros.

Jersey de Efraín Álvarez antes de un partido de Chivas (IMAGO 7)

Fugaz paso de Nike con Chivas en 1997

El Guadalajara y Nike tuvieron una breve relación comercial en la época de las Súper Chivas; sin embargo, dicho acuerdo se vino abajo debido a diferencias entre la directiva y la empresa, ya que los dirigentes rojiblancos querían agregar patrocinadores al jersey, situación que no gustó en la empresa estadounidense por no avisarse con tiempo de anticipación para el diseño final del jersey.