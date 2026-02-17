El Guadalajara regresó ayer por la mañana a los trabajos en Verde Valle de cara al partido contra Cruz Azul por la jornada siete del Clausura 2026. El equipo rojiblanco viene de superar de la mejor manera a América gracias a la anotación de Armando González y es líder en la tabla general de posiciones.

En medio de este contexto, Gabriel Milito y Amaury Vergara se reunieron en la Perla Tapatía luego de quedarse con el Clásico Nacional, mientras que revelan que Diego Campillo sería uno de los convocados para el amistoso entre México e Islandia. Por otro lado, el equipo de Antonio Contreras sacó la casta rojiblanca y le dio vuelta el partido a Atlas en el Estadio Jalisco.

¿Por qué se reunieron Gabriel Milito y Amaury Vergara?

Una de las imágenes que recorre los pasillos del Guadalajara es la reunión que mantuvieron en Verde Valle Amaury Vergara, Gabriel Milito y el resto de la directiva. “Unidos, que esto sigue”, publicó el CM de Chivas. No se dieron detalles de lo que se habló, pero es un hecho que el proyecto sigue más firme que nunca.

¿Diego Campillo a la Selección Mexicana?

Uno de los grandes aciertos de Gabriel Milito en Chivas fue haber utilizado a Diego Campillo para reemplazar a Luis Romo. Tras su gran partido ante América, borró del Estadio Akron a Henry Martín, Medio Tiempo reportó que Diego Campillo sería uno de los convocados para el amistoso de México ante Islandia.

Chivas Femenil superó a Atlas en el Estadio Jalisco

Ayer por la noche se vivió una nueva edición del Clásico Tapatío en el que Chivas Femenil se lo dio vuelta a Atlas para quedarse con la victoria por 4-2 gracias a los goles de Gabriela Valenzuela, Adriana Iturbide y Jasmine Casarez. Tras la victoria ante las rojinegras, el Guadalajara se ubica en la segunda posición con 22 puntos.