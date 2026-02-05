Es prácticamente un hecho, Chivas tendrá nuevo socio comercial a partir del próximo verano, cuando se haga oficial la salida de Puma para anunciar la llegada de Nike, en donde no solamente habría cambios en los diseños, sino que también habría otras innovaciones que podrían agradar a los aficionados.

En horas recientes comenzaron a aparecer algunas imágenes en espacios públicos de Guadalajara en donde se presenta una imagen rojiblanca con la frase: “próximamente”, confirmando que el acuerdo entre el Rebaño y la empresa estadounidense estaría cerrado.

Es por eso que el reportero de As México, César Huerta, reveló algunos detalles adicionales entre Nike y el chiverío, en el que el comunicador informó que una fuente en el interior del club le confirmó que habría cambios en los patrocinadores del club, aunque no se especificó si habrá menos o si se acomodarán de forma distinta en el uniforme.

“Se esperan cambios en la publicidad del Guadalajara, en la camiseta, cambios de patrocinadores principales en la camiseta para el próximo torneo. Quiero pensar que es para que sean menos anunciantes, no lo sé exactamente, solamente me dijeron que habrá modificaciones en la alineación de patrocinios“, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cuáles son los patrocinadores actuales de Chivas?

El Guadalajara tiene en su cartera a muchos socio comerciales, de los cuales la mayoría ya son representados en las indumentarias del Rebaño, en donde destacan Puma, Caliente, MG, Amazon Prime, Mercado Pago, Axen, Akron, Omnilife y GNP Seguros.

Jersey de local de Chivas (IMAGO 7)

Telcel podría ser la sorpresa de Chivas para el Apertura 2026

Hace unas semanas se hizo oficial la incorporación de Telcel como socio comercial del Guadalajara a través de las redes sociales; sin embargo, no se entraron en detalles de montos ni de lapsos del convenio.