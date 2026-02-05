Chivas Femenil logró quedarse con tres puntos claves frente a Necaxa por la jornada 6 del Clausura 2026. Tras lo sucedido en el Estadio Victoria, repasamos cómo marcha el Rebaño Sagrado en la tabla general de posiciones.

Antonio Contreras y su cuerpo técnico ponen arriba de la mesa un invicto de siete partidos que los deja bien posicionados para sufrir con la clasificación a la Liguilla. Sin embargo, la oposición que tuvieron fueron de rivales que en los papeles no marcan la diferencia y que pocas veces juegan una Semifinal de la Fiesta Grande de México. A su vez, necesitan un milagro para abrir el marcador y llegan con mucha claridad.

Esta noche Chivas Femenil superó por 2-0 a Necaxa, uno de los rivales más débiles de la Liga MX. Alicia Cervantes abrió el marcador, mientras que Adriana Iturbide marcó el segundo para traer tranquilidad.

¿Cómo marcha Chivas Femenil en la tabla general de posiciones del Clausura 2026?

Tras lo sucedido en el Estadio Victoria, Chivas Femenil se ubica momentáneamente en la primera posición con 19 puntos. Sin embargo, una victoria de América y Rayadas de Monterrey las hará caer a la segunda tercera posición por diferencia de gol.

¿Cuándo volverá a jugar Chivas Femenil en el Clausura 2026?

Chivas Femenil volverá a jugar el próximo lunes ante Pumas por la jornada 8 del Clausura 2026 de la Liga MX. El partido está pactado a las 18:00 del Centro de México y se podrá ver VIX+, mientras que en Rebaño Pasión te haremos llegar todo lo que suceda.