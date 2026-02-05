Mañana por la noche Chivas volverá a tener acción en el Clausura 2026 cuando enfrente a Mazatlán por la jornada 5 en el Estadio El Encanto. Por esta razón repasamos hora y transmisión para ver EN VIVO y EN DIRECTO al Guadalajara en una nueva fecha de la Liga MX.

El equipo de Gabriel Milito no para de dar de qué hablar en este inicio de campeonato luego de haber ganado sus primeros cuatro partidos. Pachuca, FC Juárez, Querétaro y Atlético de San Luis fueron claramente dominados por un Rebaño Sagrado que no para de encontrar todo tipo de caminos para hacer daño sobre la portería rival.

Mañana chocará ante un Mazatlán que es el peor equipo de la Liga MX debido a que no sumó puntos y se ubica en la última posición de la tabla general de posiciones. Cabe mencionar que los dirigidos por Sergio Bueno vienen de perder por 1-0 ante Atlas en el Estadio Jalisco.

¿Cuándo y dónde se juega el Mazatlán vs. Chivas por el Clausura 2026?

El partido entre Chivas y Mazatlán por la jornada 5 del Clausura 2026 se juega mañana viernes 6 de febrero en el Estadio El Encanto. El partido está pactado para que comience a las 21:06 del Centro de México.

¿Quién transmite y cómo ver EN VIVO el Chivas vs. Querétaro?

El partido de Chivas ante Mazatlán se podrá seguir EN VIVO y DIRECTO por Azteca 7 y Fox en el territorio mexicano, mientras que por VIX Premium en Estados Unidos. Por otro lado, en Rebaño Pasión te haremos llegar todo lo que suceda con el conjunto rojiblanco en Sinaloa.