Chivas inició su viaje para defender su invicto y liderato ante Mazatlán por la jornada cinco del Clausura 2026 de la Liga MX. En medio de este contexto, Gabriel Milito confirmó una lista de 22 convocados para enfrentar a los Bucaneros con la ausencia de Gilberto Sepúlveda, quien se sigue recuperando de su lesión.

El Guadalajara tuvo un brutal inicio de campeonato luego de haber ganado sus primeros cuatro partidos. Pachuca, FC Juárez, Querétaro y Atlético de San Luis sufrieron el poder del Rebaño Sagrado con un Armando González encendido, tres goles en cuatro partidos, y un estilo de juego pulido tras lo vivido en el Apertura 2025.

Mañana Chivas volverá a tener acción cuando enfrente a Mazatlán por la jornada cinco del Clausura 2026 en Sinaloa. La victoria ante los Bucaneros es clave debido a que el Guadalajara sumaría cinco puntos más y estará un paso más cerca de cerrar su primer objetivo que es clasificación directa a la Liguilla.

Gilberto Sepúlveda no forma de la lista de convocados a para enfrentar a Mazatlán. (Foto: IMAGO7)

De cara al partido ante los Bucaneros, Gabriel Milito confirmó una lista de 22 jugadores que no tiene ninguna sorpresa debido a que es la misma de la semana pasada. A su vez, el Rebaño Sagrado informó en su página oficial que Gilberto Sepúlveda, referente del vestidor, sigue sin ser tenido en cuenta porque aún se recupera de su tobillo.

¿A qué hora se juega el Mazatlán vs. Chivas?

El partido entre Chivas y Mazatlán por la jornada cinco del Clausura 2026 está pactado para llevarse a adelante a las 17:00 del Centro de México y que será transmitido por TV Azteca. Cabe destacar que en Rebaño Pasión te haremos llegar todo lo que suceda con el conjunto rojiblanco en Sinaloa.

Los 22 convocados de Chivas