Chivas vive un arranque de ensueño en el Clausura 2026, con cuatro victorias en cuatro partidos, un logro que pocas veces se ha visto en la institución. El buen momento ha llevado a muchos a pensar que el equipo incluso podría acercarse a la histórica racha de ocho triunfos consecutivos que consiguió José Luis Real, alimentando la ilusión de la afición rojiblanca.

Sin embargo, la racha de Gabriel Milito va mucho más allá de solo cuatro partidos. Si se toma en cuenta el cierre del Apertura 2025, el Guadalajara suma 11 victorias en sus últimos 12 encuentros de fase regular, una seguidilla que comenzó ante Necaxa el torneo pasado y que se mantiene tras el triunfo conseguido el sábado ante el Atlético San Luis.

Chivas lleva 11 triunfos en 12 partidos.

Este paso casi perfecto tiene todo para seguir creciendo en la Jornada 5, cuando Chivas visite al Mazatlán. Los Cañoneros ya solían ser un rival accesible para el Rebaño, pero su situación actual los vuelve aún más vulnerables, pues son el único equipo del Clausura 2026 que no ha sumado ni un solo punto, además de atravesar un torneo marcado por la mínima inversión y el anuncio de su venta al final del certamen.

El único tropiezo que mancha esta espectacular racha en fase regular fue la derrota ante Querétaro en el Apertura 2025, un partido condicionado por las múltiples rotaciones que hizo Gabriel Milito al tratarse de una doble jornada. Aun así, ese episodio parece haber reforzado uno de los mensajes clave del estratega argentino: no confiarse ante ningún rival, uno de los valores que busca consolidar en el Rebaño Sagrado.

Después de Mazatlán, siguen tres partidos muy bravos para Chivas

En caso de que Chivas logre su quinta victoria consecutiva del Clausura 2026 ante Mazatlán, el calendario se volverá mucho más exigente. El Guadalajara deberá recibir al América y posteriormente visitar al Cruz Azul y al Toluca, tres rivales de peso que muy probablemente volverá a encontrarse en Liguilla y que servirán como una verdadera medida de hasta dónde puede llegar el equipo de Gabriel Milito.