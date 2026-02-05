El mercado de fichajes en la Liga MX está por cerrarse en las próximas horas, por lo que en Chivas se siguen buscando alternativas para poder encontrarles acomodo a los jugadores que no entran en planes, en donde sobresalen Alan Pulido y Érick Gutiérrez.

Pese a que los dirigentes del Guadalajara han tratado de encontrarles acomodo en varios clubes en esta ventana de transferencias, los altos salarios de ambos jugadores han complicado las negociaciones para mandarlos a otra institución, por lo que la presión en el interior del Rebaño se incrementa día tras día.

Es por eso que el comunicador de TV Azteca, David Medrano, destapó que el chiverío hará una última oferta a ambos futbolistas y sus representantes, en donde la intención será dejarlos en libertad de forma gratuita y con ello, sean libres de acomodarse en el club que mejor les plazca, en México o en el extranjero, sin necesitar el aval de la escuadra tapatía.

“Entre 7 y 8 millones lo que le cuesta a Chivas mensualmente Erick Gutiérrez y Alan Pulido. Lo que busca Chivas y no ha avanzado es: oigan, representantes de Alan y Guti: ‘te regalo la carta, quedas libre y vete a buscar donde tú quieras’.

“Para los libres, la fecha del cierre es hasta el 6 de marzo. Pero esto tiene que definirse antes del domingo. Pero lo futbolistas dicen no, prefiero quedarme aquí”, explicó el comunicador en el programa La de Ocho.

¿Cuál sería la otra alternativa para Chivas con Érick Gutiérrez y quizás con Alan Pulido?

Debido a que el cierre de registros en la Liga MX y en varias competencias del planeta se cierran el próximo 9 de febrero, la última alternativa para poder darles salida a estos jugadores podría ser la MLS, que debido a que tiene un formato de competencia distinto a los del resto del planeta, sus ventanas de transferencias se cierra hasta mediados de abril.