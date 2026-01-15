El romanticismo que antes existía en el futbol ha ido desapareciendo con el pasar de los años, por lo que los jugadores que defendieron a un club suelen vestir la de los máximos rivales sin inconvenientes, por lo que David Medrano se sinceró y admitió que le gustaría ver a un canterano de Chivas en el Atlas.

Hay que recordar que el comunicador de TV Azteca es aficionado a los rojinegros; sin embargo, causó revuelo debido a que admitió que un canterano que salió por la puerta de atrás del Guadalajara le hubiera venido bien a la escuadra de los Zorros en este Clausura 2026.

Mientras daba la información de que el exdelantero rojiblanco, Ángel Zaldívar, había llegado a un acuerdo para llegara al Alajuelense de Costa Rica, aprovechó para reconocer que le hubiera gustado ver al Chelo en el equipo de Diego Cocca.

“El Ingeniero Ángel Zaldívar se fue a Costa Rica al Alajuelense (…) Para mí, Ángel Zaldívar para el Atlas no me caía nada mal”, declaró el comunicador durante el programa La de Ocho.

Buenos números de Ángel Zaldívar en Chivas

La realidad es que el canterano del Guadalajara tuvo brillantes actuaciones con la camiseta rojiblanca, no solamente porque fue parte de los títulos que consiguió el Rebaño con Matías Almeyda, sino porque incluso hubo torneos en los que fue el mejor goleador del equipo, pese a competir con Alan Pulido.

El Chelo marcó un total de 34 goles con la camiseta rojiblanca, contabilizando solamente el torneo de Liga MX, ya que también marcó en Copa MX, Concachampions y hasta Mundial de Clubes con los rojiblancos.