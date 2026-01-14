El futbol es un deporte que te brinda una carrera como profesional muy corta, por lo que algunos jugadores tratan de aprovechar al máximo cada día en el balompié, tal y como lo está haciendo este canterano de Chivas que inclusive logró ser campeón bajo la tutela de Matías Almeyda.

Raúl López es uno de los canteranos que otorgó más altas expectativas desde su consolidación en el primer equipo del Guadalajara debido a su gran toque de balón con el que entregó varias asistencias para la causa rojiblanca; sin embargo, a sus 32 años, se mantiene vigente en el futbol extranjero.

El Dedos tuvo un breve paso por el Rangers de Andorra, equipo que dirige Marco Fabián, y ahora confirmó que se mantiene en activo al llegar a un acuerdo con el equipo del Inter Toronto, escuadra que participa en la Canadian Premier League, una competencia ajena a la MLS.

Hay que recordar que Raúl López fue participe en el torneo de Copa MX del Apertura 2015, en donde el chiverío conquistó el primer título bajo la tutela de Matías Almeyda al derrotar al León en la Final de aquel certamen.

Primeras palabras del Dedos López con el Inter Toronto

“Hola, familia del Inter Toronto. Soy Raúl López y estoy muy feliz de llegar al equipo. Nos vemos pronto. Este va a ser un gran año“, dijo el lateral en un video difundido por su nuevo club.