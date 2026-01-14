Chivas está registrando un espectacular arranque de Clausura 2026 con dos triunfos en mismo número de partidos; sin embargo, la afición no está del todo satisfecha debido al bajo rendimiento que ha registrado Roberto Alvarado durante los duelos contra Pachuca y FC Juárez.

El Piojo es uno de los jugadores más queridos por todos los aficionados del Guadalajara; sin embargo, su baja de nivel no ha pasado desapercibida, por lo que muchos aficionados piden que Gabriel Milito lo mande a la banca para motivarlo a recuperar su mejor versión.

Es por eso que el reportero de As México, César Huerta, reveló que dentro del chiverío piensan respaldar al 25 rojiblanco, por lo que no lo mandarán a la suplencia, aunque sí existe la intención de ayudarle a recuperar su mejor nivel, ya que saben que no está rindiendo lo que esperan de él.

“No ha sido el mejor arranque de torneo para Roberto Alvarado. Apenas dos partidos, pero el Piojo ha resultado de lo más flojito del equipo (…) ¿Hay alguna posibilidad de que pierda su puesto? La respuesta ha sido contundente: por ahora, no.

“Desde adentro dicen que no hay ningún riesgo con Roberto Alvarado. La idea es recuperar el buen nivel del Piojo. Hay consciencia en el equipo y el cuerpo técnico de que el Piojo puede estar bastante más”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Quiénes podrían reemplazar a Roberto Alvarado si lo mandan a la banca?

Debido a que el Guadalajara ya ha adoptado por completo la idea futbolística que pretende Gabriel Milito, existen algunas opciones para cubrir esa zona del campo si persiste su baja de nivel, en donde todo apuntaría a que Richard Ledezma subiera a volante y colocar a Miguel Gómez como carrilero por derecha.