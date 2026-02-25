Gabriel Milito ha dejado una grata impresión no solamente entre los aficionados de Chivas, sino en toda la Liga MX por la forma en que trabaja y la idea futbolística que ha impregnado en el conjunto rojiblanco, llamando la atención de clubes dentro y fuera de México.

En días recientes se filtró que el timonel argentino estaba entre los candidatos de la directiva de River Plate para tomar las riendas de la escuadra Millonaria; sin embargo, solo estaba en la terna, ya que había otras opciones por encima de la del estratega del Guadalajara.

Tras dichos rumores que pusieron a temblar a millones de aficionados rojiblancos, el exentrenador del chiverío, Ricardo Ferretti, lanzó una advertencia a los dirigentes de la escuadra tapatía, en donde destacó que el sudamericano sí tiene palabra y la cumplirá, aunque es evidente que por su gran trabajo con los rojiblancos habrá muchos clubes interesados en sus servicios.

“Es un hombre de palabra. Desde que era jugador ha sido un tipo con una conducta intachable y no es raro, porque muchos equipos van a querer a Gabriel Milito. El trabajo que ha hecho con las Chivas, va a estar muy difícil que alguien lo logre“, explicó el timonel en ESPN, donde funge como analista.

Chivas y Gabriel Milito ya discuten renovación

Aunque el contrato de Gabriel Milito con el Guadalajara concluye en el verano del 2027, existen reportes que indicarían que ambas partes ya estarían en conversaciones para extender el acuerdo por un año más según reveló el portal Mediotiempo.