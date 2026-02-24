El gran nivel que presume Chivas en el Clausura 2026 ha ocasionado que el entrenador de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, voltee constantemente al conjunto tapatío, recurriendo a varios jugadores rojiblancos para los duelos amistosos de las semanas recientes.

Sin embargo, esa situación le estaría jugando en contra a Gabriel Milito para preparar los partidos del Guadalajara, ya que las concentraciones con el Tricolor le impiden entrenar con plantel completo, por lo que el argentino ha tenido que improvisar para poder explicarles su plan para cada rival.

Es por eso que el comunicador, Alejandro Ramírez, reveló que el cuerpo técnico del chiverío ha realizado videos para explicarles a cada uno de los seleccionados cuál será su rol en el juego de la próxima jornada contra Toluca, así como detallar la estrategia debido a que no podrán realizar labores de cancha con el resto del plantel rojiblanco.

“Cuando Campillo y a los demás les van a dar un análisis en video, una plática porque no van a tener tiempo de trabajar. Regresan el jueves y viajan el viernes.

“Les están preparando videos de las zonas, lo que quieren que hagan y por dónde atacar. Lo que se hace normalmente, pero ahora no hay trabajo en cancha y solo en el pizarrón”, explicó el comunicador en el programa La de Ocho.

¿Cuándo se jugará el Toluca vs. Chivas del Clausura 2026?

El duelo de los dos equipos que mejor juegan en toda la Liga MX se llevará a cabo el próximo sábado 28 de febrero en la cancha del Nemesio Diez, compromiso que está pactado a arrancar en punto de las 17 horas, tiempo del centro de México.