Chivas cerró el Apertura 2025 como uno de los equipos más fuertes de la Liga MX, no solo por su impresionante cierre de torneo, en el que ganó siete de sus últimos ocho partidos de fase regular, sino porque esa racha le permitió terminar sexto de la tabla general y clasificar directo a la liguilla sin pasar por el play-in. Para el Clausura 2026, el objetivo del Guadalajara es superar ese rendimiento y consolidarse entre los mejores del año futbolístico.

Sin embargo, la pelea no es únicamente por gloria deportiva. La Liga MX ha implementado un incentivo económico para premiar la constancia, otorgando un premio de un millón de dólares al equipo que más puntos sume a lo largo de toda la temporada, considerando ambos torneos. En ese rubro, el Guadalajara es uno de los candidatos y sabe que cada partido tiene un impacto directo en sus finanzas.

Al tipo de cambio actual, este premio ronda los 17.1 millones de pesos, y Chivas se encuentra tercero en la carrera por conseguirlo, solo por detrás de Toluca y Cruz Azul. Antes de la Jornada 7, el Rebaño tenía 47 puntos, Cruz Azul 48 y Toluca 49, lo que dejaba a los rojiblancos muy cerca del liderato. Sin embargo, la derrota ante La Máquina, sumada a las victorias de los Diablos y los Celestes, provocó que ambos se despegaran del Guadalajara en esta tabla acumulada.

Si Chivas pierde ante Toluca este sábado, los Escarlatas se irían a ocho puntos de distancia, y además América y Tigres podrían superar al Guadalajara si ganan sus respectivos partidos de la Jornada 8. Por ello, si el Rebaño quiere mantenerse en la pelea por este jugoso premio económico, está obligado a buscar la victoria en el estadio Nemesio Díez para recortar distancias tanto con Toluca como con Cruz Azul.

Subir en la tabla general de la temporada también podría servir para calificar a Concacaf

Más allá del dinero, terminar como el mejor equipo de la temporada regular también puede tener implicaciones internacionales. Si Toluca o Tigres vuelven a disputar una final, el boleto a la Concacaf Champions Cup podría recaer en el mejor equipo del año, lo que convierte esta lucha acumulada en un objetivo estratégico para el Guadalajara, tanto en lo deportivo como en lo económico.