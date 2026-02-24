La falta de centros delanteros mexicanos ha sido un problema dentro de la Liga MX desde hace muchos años, por lo que los clubes siguen buscando alternativas en otras competencias, por lo que si encuentran a un goleador con sangre mexicana lo vuelve más valioso en el mercado de fichajes.

Es por eso que el atacante mexico-argentino, Luca Martínez Dupuy, se volvió famoso en el balompié nacional debido a que ha tenido un brillante proceso en Selecciones Inferiores, rechazando a Argentina, lo que despertó interés en varios clubes, incluyendo a Chivas.

El ahora delantero del FC Juárez reconoció abiertamente de que el Guadalajara fue uno de los clubes con el que hubo conversaciones para poder portar la camiseta rojiblanca, aunque no fructificaron dichas charlas.

“Sí. Hubo acercamientos, por suerte, de clubes grandes de México y eso me pone muy contento”, reconoció el delantero en entrevista con Azteca Deportes tras confirmar que también tuvo contacto con otros clubes como Cruz Azul y Pumas.

¿Qué dijo Luca Martínez Dupuy sobre Armando González?

“Y la Hormiga también, que está en un presente muy bueno y va a ser una lucha linda. Va a estar bueno, por eso les está yendo tan bien a los delanteros porque se están peleando ese lugar para ir al Mundial y al que le toque lo va a hacer muy bien.

“En especial a la Hormiga se le nota que tiene un objetivo claro y por lo que escucho y lo que veo es que es muy disciplinado y se le nota”, explicó el delantero.

¿Por qué rechazó a Argentina para jugar en México?

“Fue el (país) que confió en mi familia, en mi papá para poder jugar acá y el que hizo que mi padre y mi mamá se compren su primera casa. En su momento ayudaron mucho a mi papá para cuidar bien de nosotros y tenga una base para su futuro.

“Nadie dice nada, pero voy a tratar de hacer mi trabajo, hacerlo bien y tratar de meter goles, jugar bien, ayudar al equipo y quién dice que no se me abre un lugar o no (en la Selección Mexicana)”, concluyó el goleador mexico-argentino.