Javier Aguirre ha convertido a Chivas en la base de su Selección Mexicana, por lo que ha estado llamando a varios jugadores rojiblancos para los recientes duelos amistosos; sin embargo, tendría en mente a cinco jugadores para llevárselos a la Copa del Mundo.

Los primeros dos son más que evidentes, se trataría de Raúl Rangel y Roberto Alvarado, quienes han acompañado al Vasco en todo el proceso, por lo que tendrían su lugar asegurado en la lista final rumbo al Mundial.

Sin embargo, el comunicador César Huerta, ventiló los nombres de los otros tres futbolistas del Guadalajara que apuntarían a marcharse a la Selección, por lo que podrían perderse la Liguilla con la escuadra tapatía.

Richy Ledezma

“Hablaba con gente que está al interior de la Selección y hubo revuelo porque Javier Aguirre infirió que cuando se trata de laterales, prefiere a los que defienden bien (…) Platicando con gente al interior de la Selección Mexicana nos contaban que Richy Ledezma le ha gustado mucho a Javier Aguirre, sobre todo el hecho de que tira tan buenos centros con la pelota en movimiento. Las posibilidades de Richy Ledezma han subido un montón”, puntualizó.

Armando González

Preguntaba si había algún cambio de plan de llevar a 4 delanteros en lugar de tres, y hasta donde sé se mantiene el plan de llevar a tres delanteros. Raúl Jiménez y Santiago Giménez están fijos, siempre y cuando Santi se recupere.

“Si no se recupera Santiago Giménez, está sincho la Hormiga. Si Santi se recupera ahí entra la batalla abierta porque va Germán Berterame o la Hormiga González”, explicó.

Luis Romo

“La practicidad que implica tener a Luis Romo en el plantel, porque sin él, la Selección Mexicana podría jugar una línea de cinco bien (…) Lo que me han dicho que si Luis Romo está sano, tiene amplias posibilidades de subirse al Mundial“, concluyó el comunicador.