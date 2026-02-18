No hay dudas de que Luis Romo es uno de los jugadores claves en las Chivas de Gabriel Milito desde que llegó en el Apertura 2025. Por otro lado, en las últimas horas el Guadalajara ventiló por error dos detalles que dan a entender que se acerca el regreso del capitán rojiblanco. ¿Llega ante Toluca o frente a Atlas?

El Rebaño Sagrado viene de llevar adelante un gran Clásico Nacional luego de haber superado por 1-0 a América. Uno de los grandes aciertos del técnico argentino fue haber puesto a Diego Campillo como líbero tras la lesión del referente del conjunto rojiblanco.

Por otro lado, Luis Romo volvió a dar de qué hablar debido a que en el día de ayer Chivas publicó imágenes del capitán entrenando a la par del equipo. Estas fotografías comenzaron a ilusionar a toda la afición rojiblanca porque parece que se daría antes de lo esperado su regreso, pero se sabe muy bien que es un desgarro.

Luis Romo mantiene su recuperación en Verde Valle. (Foto: X / @Chivas)

En medio de este contexto, el Guadalajara ventiló dos detalles que nadie se percató sobre el mediocampista rojiblanco. En Futbol con Cerebro, José María Garrido reportó en la fotografía en la que se lo ve corriendo tiene tachones, mientras que otra de las imágenes se lo ve junto al resto de la plantilla en lo que sería trabajo con pelota. Cabe destacar que es un hecho que no va a jugar contra Cruz Azul teniendo en cuenta lo cuidado que es Gabriel Milito con la recuperación de sus jugadores.

¿Cuándo podría volver a jugar Luis Romo con Chivas?

Todo indica que por la lesión que tendría Luis Romo, sería un desgarro que no confirmó Chivas, el futbolista volvería a jugar con el Guadalajara recién de mínima ante Atlas, si lo apuran, o como máximo ante Rayados de Monterrey. De todas maneras, la buena noticia es que la recuperación va en buen camino.