Chivas perdió a Luis Romo en el partido de la Jornada 5 ante Mazatlán, cuando el defensor salió del terreno de juego cojeando y con evidentes gestos de dolor, perdiéndose posteriormente el Clásico Nacional contra el América. Aunque el Guadalajara ya confirmó oficialmente su lesión, no dio un diagnóstico completo sobre la gravedad ni un tiempo estimado de recuperación, por lo que siguen existiendo muchas dudas sobre cuándo podría volver a las canchas.

Cuando se le vio salir del encuentro ante los Cañoneros y por las señales que hizo hacia la banca, se especuló que el capitán rojiblanco había sufrido un desgarre, lo que normalmente implica entre cuatro y cinco semanas de baja. Sin embargo, todo parece indicar que ha entrenado con relativa normalidad, lo que ha generado dudas entre la afición sobre la verdadera gravedad de su molestia.

Chivas ha subido fotos diarias de Luis Romo entrenando.

Incluso, este martes el Guadalajara compartió una imagen de Romo corriendo en los entrenamientos, y aunque no se le vio realizando ejercicios con balón, sí queda claro que el cuerpo médico no consideró necesario darle reposo absoluto. Esto hace pensar que, afortunadamente, la lesión no habría sido tan grave como se temía inicialmente y que su regreso podría darse antes de lo esperado.

Cuando Chivas confirmó la lesión del defensor, no ofreció un diagnóstico exacto como suele hacerlo en otros casos, limitándose a señalar que “presenta una lesión muscular en el muslo derecho y su vuelta a la actividad estará sujeta a su evolución”. De esta forma, el club no confirmó ni negó el supuesto desgarre, manteniendo el panorama en completa incertidumbre.

Luis Romo había jugado el 100% de los minutos posibles del Clausura 2026

Aunque es una baja sensible para el Guadalajara, está claro que Luis Romo también necesitaba descanso, pues había disputado el 100% de los minutos posibles en el Clausura 2026 hasta la Jornada 5, además de participar en los compromisos con la Selección Mexicana. Todo ese desgaste físico pudo haber influido indirectamente en su lesión, por lo que su recuperación también servirá para dosificar cargas y evitar una recaída en el tramo más importante del torneo.