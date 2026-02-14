Previo al Clásico Nacional entre Chivas y América, correspondiente a la Fecha 6 del Torneo Clausura 2026, Luis Romo, el gran ausente de este encuentro, fue a saludar a una leyenda del Club Deportivo Guadalajara.

César Huerta captó el momento, justo antes de que se entonara el himno nacional mexicano, cuando el futbolista del Rebaño Sagrado fue a saludar Ramón Ramírez.

Cabe mencionar que el exjugador de Querétaro y Cruz Azul estará fuera de actividad varias semanas tras lesionarse el viernes pasado en el partido ante Mazatlán FC, dentro de la Jornada 5 del Torneo Clausura 2026.

Destacar que Luis Romo se ha convertido en un elemento importante en el esquema de Gabriel Milito y por ello es una baja sensible para el Club Deportivo Guadalajara en lo que viene en la Temporada Regular.

¿Cuándo juega Chivas en el Torneo Clausura 2026?

El Club Deportivo Guadalajara regresa a la actividad el próximo fin de semana cuando se enfrente a Cruz Azul dentro de la Fecha 7 del Toeneo Clausura 2026 en la cancha del Estadio Cuauhtémoc, a las 21:00 horas, tiempo del centro de México.