El Clausura 2026 continúa con sus acciones y Chivas tiene garantizado el mantener la cima de la tabla de posiciones durante una semana más gracias al grandioso arranque de torneo que ha registrado con varios triunfos en fila.

Hasta antes del arranque de la jornada 6, el Guadalajara ya tenía sumados 15 puntos en el torneo local, mientras que su más cercano perseguidor era Tigres con 10 puntos, por lo que no es posible que alguien alcance a los tapatíos, independientemente del resultado que se suscite en el Clásico Nacional contra América.

En caso de obtener el triunfo sobre las Águilas, el Guadalajara llegaría a 18 puntos, con lo que seguiría acercándose a la marca de 24 unidades que impuso la escuadra tapatía en el Bicentenario 2010 cuando impusieron el récord al mejor arranque de torneo con 8 triunfos.

Así va Chivas en la tabla de posiciones del Clausura 2026

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Cruz Azul del Clausura 2026?

Chivas ha entrado a la etapa más complicada de su calendario de este Clausura 2026, por lo que la Máquina será el siguiente adversario en un compromiso que está pactado a disputarse el próximo sábado 21 de febrero en la cancha del Estadio Cuauhtémoc en punto de las 21:00 horas, tiempo del centro de México.