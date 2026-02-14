En la antesala del Clásico Nacional entre las Chivas de Guadalajara y el Club América, la rivalidad también comenzó a sentirse fuera del campo. Durante la madrugada de sábado viernes, un grupo de aficionados rojiblancos se hizo presente en las inmediaciones del hotel donde concentra el conjunto azulcrema para lanzar pirotecnia con el objetivo de interrumpir el descanso de la delegación visitante.

La situación fue captada en video y rápidamente se viralizó en redes sociales, donde se observa y se escucha el estallido de fuegos artificiales a altas horas de la noche, generando ruido constante en los alrededores del hospedaje americanista. La intención habría sido clara: incomodar al plantel previo al partido más esperado de la Jornada 6 del Clausura 2026.

Este tipo de acciones suelen aparecer en semanas de Clásico y forman parte del folclore que rodea al enfrentamiento, aunque también despiertan debate por los límites entre la pasión y las conductas que pueden derivar en sanciones o problemas de seguridad.

Mientras tanto, ambos equipos afinan detalles para el duelo de este sábado, con Chivas llegando como líder e invicto del torneo y América buscando dar un golpe de autoridad. La batalla ya empezó fuera del campo, pero el verdadero capítulo se escribirá en el campo del Estadio Akron.