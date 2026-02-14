La victoria del Tapatío por 3-1 ante la Jaiba Brava por la Jornada 6 de la Liga de Expansión MX dejó múltiples historias y una de ellas tuvo como protagonista a un futbolista con pasado rojiblanco. Se trata de Edson Torres, quien fue el autor del gol de la Jaiba Brava frente al filial rojiblanco.

Edson Torres es canterano del Guadalajara y se formó dentro de la estructura rojiblanca, pasando por categorías juveniles, el equipo Sub-20 y el Tapatío. Durante el proceso del primer equipo dirigido por Matías Almeyda, tuvo la oportunidad de debutar en Primera División, en una etapa donde era considerado un mediapunta con proyección por su capacidad técnica y visión de juego.

Sin embargo, el atacante no logró consolidarse en el máximo circuito. Tras su salida del Rebaño, su carrera se desarrolló principalmente en equipos de la Liga de Expansión MX, buscando continuidad y regularidad, lejos de los reflectores que alguna vez lo colocaron como promesa rojiblanca.

En ese recorrido, pasó por clubes como Lobos BUAP, Zacatepec y Cimarrones de Sonora, hasta tener una etapa reciente muy destacada con Leones Negros, donde fue campeón y logró relanzar su carrera dentro de la categoría. En esta oportunidad y a sus 27 años, con la playera de la Jaiba, Torres fue quien aprovechó un fallo de la defensa y definió con gran frialdad ante la salida del portero.

Edson Torres no pudo despegar en Chivas

En Verde Valle, Edson Torres es recordado como un proyecto que generó ilusión, pero que no alcanzó a consolidarse en el primer equipo. El extremo disputó 23 encuentros oficiales con Chivas, en los que registró un gol y dos asistencias, números que reflejan una etapa de oportunidades intermitentes y rendimiento irregular.