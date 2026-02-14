El gran presente del Tapatío en el Clausura 2026 de la Liga de Expansión MX tiene múltiples explicaciones, pero una de las más evidentes es el nivel que están mostrando Sergio Aguayo y Vladimir Moragrega. La dupla ofensiva volvió a ser determinante en el triunfo 3-1 ante la Jaiba Brava y ratifica que atraviesa un momento inmejorable.

El primer gol del partido reflejó a la perfección la sociedad entre ambos. Tras un centro preciso de Samir Linda desde la banda, Moragrega bajó la pelota dentro del área con inteligencia y Aguayo apareció para empujarla a la red, confirmando una conexión que cada jornada resulta más natural.

Los números respaldan su impacto. Moragrega es actualmente el goleador del torneo con cuatro tantos, además de sumar dos asistencias, mientras que Aguayo registra dos goles y dos asistencias. Una producción que los coloca entre los atacantes más influyentes del campeonato.

La regularidad viene desde el partido anterior: frente a Atlante, a Aguayo se le había negado el gol, pero aún así fue clave con dos asistencias, una de ellas para su socio de ataque. Por su parte, Moragrega esta vez devolvió gentilezas, sumado a que en el encuentro anterior también se había despachado con gol y asistencia.

Tabla de goleo de la Liga de Expansión MX