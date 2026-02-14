El Tapatío atraviesa un gran momento en el Clausura 2026 de la Liga de Expansión MX. El Filial rojiblanco se impuso por 3-1 ante la Jaiba Brava por la Jornada 6 y con este resultado se mantiene como líder momentáneo del torneo, a la espera de lo que suceda con Tepatitlán, que comenzó la jornada en lo más alto.

El gol de Sergio Aguayo vs. Jaiba Brava

El primer tanto llegó gracias a una jugada que refleja la sociedad ofensiva del equipo. Samir Linda envió un centro desde la banda, Vladimir Moragrega bajó el balón con calidad dentro del área y Sergio Aguayo apareció para empujarla a la red, firmando una nueva conexión entre los dos centrodelanteros rojiblancos.

El golazo de Leo Jiménez ante Jaiba Brava

El segundo gol fue una verdadera obra de arte. Tras un balón parado ensayado, Jorge Guzmán ejecutó un centro desde la izquierda que encontró a Leonardo Jiménez sólo en la frontal del área. El lateral derecho conectó de aire, de primera intención, y sacó un derechazo inatajable para marcar el 2-1 parcial con un golazo.

El golazo de Daniel Villaseca vs. Jaiba Brava

Ya en el tramo final, el tercero nació de una acción individual. Jesús Hernández encaró, dejó rivales en el camino y asistió de emboquillada para Daniel Villaseca, quien se filtró entre los defensores, controló y definió con frialdad ante la salida del arquero para sentenciar el encuentro.

Edson Torres, ex Chivas, anotó para la Jaiba

Por su parte, el gol de la visita también fue obra de un viejo conocido de la afición rojiblanca. Edson Torres, canterano de Chivas que debutó durante la época de Matías Almeyda, aprovechó un error de la defensa y definió con mucha tranquilidad al primer poste. A sus 27 años y tras buenos pasos por Cimarrones de Sonora y Leones Negros -donde fue campeón-, el hábil futbolista recaló en las filas de Tampico Madero.