Las Chivas de Guadalajara se preparan para lo que será una nueva edición del Clásico Nacional ante América. Este sábado, el Rebaño Sagrado recibirá a las Águilas en el Estadio Akron, en busca de continuar con su magnífico arranque en el Clausura 2026 de la Liga MX, donde ya suma cinco triunfos consecutivos. Gabriel Milito no podrá contar con Luis Romo, lesionado ante Mazatlán, mientras que todavía es duda la presencia de José Castillo.

Richard Ledezma apunta a ganar la 13 con Chivas

Richard Ledezma se ha ganado muy rápidamente el cariño de la afición rojiblanca gracias a sus buenos rendimientos y esta vez habló en diálogo con TV Azteca: “Estoy viviendo mi mejor versión y me la estoy pasando muy bien acá en Guadalajara. Es un sueño, la verdad… Ganar la 13 con Chivas”.

Alan Pulido disfruta la noche alejado de Chivas

A pocos días del Clásico Nacional ante América, un video difundido por el programa Futbol Picante de ESPN mostró a Alan Pulido bailando alrededor de las 5:52 de la mañana de un miércoles, situación que generó revuelo en redes sociales en medio de su complicado presente en Chivas, ya que no es tenido en cuenta por Gabriel Milito y su continuidad en el club es incierta. Aunque la grabación no aparece en las cuentas oficiales del futbolista, el hecho volvió a encender el debate sobre su profesionalismo, especialmente cuando el Rebaño se prepara para un partido clave del Clausura 2026.

¿Omar Govea a la Selección Mexicana?

La lesión de Luis Romo, que lo marginará durante algunas semanas, podría abrir una posibilidad inesperada para Omar Govea, quien tiene chances de ser considerado por Javier Aguirre para el amistoso de la Selección Mexicana ante Finlandia en Querétaro, a finales de febrero. El mediocampista de Chivas, potenciado por Gabriel Milito y convertido en pieza habitual del once rojiblanco, aparece como una de las alternativas que analiza el cuerpo técnico del Tri, según informó David Medrano, en un contexto donde su regularidad y protagonismo en el Clausura 2026 lo colocan nuevamente en el radar nacional.

Efraín Álvarez habló previo al Clásico Nacional

Efraín Álvarez reflejó la confianza que existe en el vestidor de Chivas de cara al Clásico Nacional, al señalar que el equipo está convencido de que puede imponerse ante América. “El clásico para nosotros es importante. No hay que mentir. Chivas está para ganar clásicos. Vamos a ganar como ellos van a venir a ganarnos. El que salga mejor ese va a ganar”, expresó el mediocampista en diálogo con Claro Sports, además de subrayar la relevancia del duelo para la afición y asegurar que el Guadalajara saldrá decidido a hacer su partido y buscar el triunfo.