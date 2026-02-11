Uno de los reproches más constantes de la afición de Chivas contra la directiva que encabeza Amaury Vergara es la falta de inversión para la contratación de refuerzos; sin embargo, el presidente del Rebaño ha sufrido un importante cambio con respecto a esa situación.

La realidad es que desde que se marcharon los españoles de las decisiones deportivas del Guadalajara, Amaury Vergara ha demostrado mayor confianza al proyecto que ha comandado Javier Mier como Director Deportivo, en compañía de Alejandro Manzo.

Es por eso que el reportero de As México, César Huerta, analizó el comportamiento de la directiva en los dos más recientes mercados de fichajes, en donde el chiverío ha desembolsado más de 30 millones de dólares para poder fichar a siete futbolistas.

“El torneo pasado, la inversión total de Chivas rondó los 20 millones de dólares. Independientemente de que en el pago por el Cotorro González dimos a Fernando Beltrán en operaciones separadas. En total, fue cercano a los 20 millones.

“Considerando que es el mercado de diciembre, sí se le ha invertido fuerte. Trajeron otros cuatro jugadores, uno fue gratis que fue Ricardo Marín que no costó, se acabó su préstamo y se vino para acá.

“Este señor que jamás invierte, en dos mercados de fichajes estamos hablando de una inversión cercana a los 30 millones de dólares. Es verdad que seguramente se gastó menos directo del bolsillo, pero al final se gasta”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cuánto ha costado cada refuerzo de Chivas en este año futbolístico 2025-2026?

JUGADOR COSTO PROCEDENCIA Efraín Álvarez 8 mdd Xolos de Tijuana Bryan González 7 mdd Pachuca Diego Campillo 5 mdd FC Juárez Richard Ledezma* 1 mdd PSV Ángel Sepúlveda 1.5 mdd Cruz Azul Brian Gutiérrez 5 mdd Chicago Fire Jonathan Pérez 3 mdd Nashville FC TOTAL: 30.5 mdd * Su traspaso no costó, pero se le dio 1 millón de dólares por aceptar firmar como agente libre

¿Cuáles jugadores han salido de Chivas en este año futbolístico 2025-2026?

La directiva del Guadalajara también se ha esforzado en darle salida a varios elementos para poder contar con espacio en la nómina para poder costear la llegada de refuerzos, por lo que durante este año futbolístico se han ido varios jugadores como Chicharito Hernández, Isaác Brizuela, Cade Cowell, Víctor Guzmán, Alan Mozo, Fernando Beltrán, Luis Olivas, Mateo Chávez, Teun Wilke, entre otros.