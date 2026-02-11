Gabriel Milito debe de tener un fuerte dolor de cabeza debido a que deberá encontrar soluciones de manera inmediata debido a la lesión de Luis Romo, por lo que el entrenador argentino deberá decidir cómo sustituirá al capitán rojiblanco el próximo fin de semana cuando se enfrente al América.

Es por eso que una leyenda viviente del Guadalajara, Alberto Guerra, lanzó una sugerencia con la que considera que el timonel sudamericano podría aminorar el impacto negativo que tendría su equipo por la ausencia del Tanque en el once estelar.

Es por eso que el exentrenador del chiverío, que consiguió el título en la Temporada 1986-87, considera que la mejor alternativa sería cambiar el esquema táctico y ahora jugar con solo cuatro defensores.

“Los dos de afuera me gustan mucho. Richard Ledezma y Bryan González. Los centrales, le halló un puesto a Luis Romo y ahora a lo mejor va a tener que modificar.

“Pasó por mi cabeza que pudiera modificar un poco, a lo mejor a línea de cuatro. Eso pasó por mi cabeza, pero quién sabe lo que piense Gabriel Milito”, explicó el histórico exentrenador rojiblanco en palabras con David Medrano.

¿Cuándo se jugará el Clásico Nacional entre Chivas vs. América?

El duelo más importante de la fase regular del Clausura 2026 se disputará el próximo sábado 14 de febrero en la cancha del Estadio Akron, compromiso que arrancará en punto de las 21:07 horas, tiempo del centro de México.