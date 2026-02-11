El Clásico Nacional está cada vez más cerca; sin embargo, el América debió enfrentar previamente un duelo contra el Olimpia de Honduras como parte de la Concachampions; sin embargo, el entrenador azulcrema, André Jardine, dio muestra de que su prioridad está puesta en el choque con Chivas.

El Guadalajara es el mejor equipo de toda la Liga MX en este Clausura 2026, por lo que el entrenador brasileño está consciente de que necesitará de todo su arsenal para poder competirle de tú a tú a la escuadra rojiblanca, por lo que tomó una drástica decisión de cara a su duelo internacional.

Jardine sorprendió a todos al decidir dejar fuera de la convocatoria a Alejandro Zendejas para el choque contra los catrachos, dándole tiempo de descanso al exjugador del chiverío para recuperarse físicamente tras presentar una ligera molestia el fin de semana pasado contra Monterrey.

Aunque el propio estratega americanista confirmó el fin de semana que la participación del mexico-estadounidense no estaba en duda; sin embargo, previo al duelo contra Olimpia confirmó que su jugador número ’10’ no está a planitud física.

“Zende en el entrenamiento aún no se sentía seguro para hacer movimientos más potentes. No estando al cien, soy un entrenador que me gusta tener la certeza de que todos están al cien por ciento y hoy vamos con aquellos que están al cien por ciento físicamente”, explicó en Fox, antes del silbatazo inicial.

André Jardine usó a sus titulares a media semana contra Olimpia

Debido a que el duelo de Ida no resultó tan sencillo como se esperaba, en el América prefirieron darle minutos a casi todo su equipo titular para la Vuelta en la cancha del Estadio de la Ciudad de los Deportes, ya que empleó a Luis Malagón, Israel Reyes, Sebastián Cáceres, Kevin Álvarez, Cristian Borja, Jonathan dos Santos, Brian Rodríguez, Rodrigo Dourado y Érick Sánchez, dejando fuera solamente al ya mencionado Alejandro Zendejas y en la banca a Henry Martín.