Este sábado Chivas se enfrenta al Club América en una nueva edición del Clásico Nacional, un partido que se buscará ganar a toda costa no solo por la histórica rivalidad entre ambos equipos, sino también para mantener la racha perfecta del Guadalajara en el Clausura 2026, que podría llegar a seis victorias consecutivas si se impone en el Estadio Akron.

Con este objetivo en mente, Gabriel Milito está analizando todas sus opciones para contar con el mejor plantel posible, por lo que llamó la atención la reaparición en los entrenamientos de Sergio Aguayo, el prometedor delantero que hizo pretemporada con el Primer Equipo y que no ha recibido minutos bajo el mando del estratega argentino.

En una publicación reciente del club mostrando la sesión de entrenamiento de este martes, se pueden ver a titulares indiscutibles de Milito como Raúl Rangel, Roberto Alvarado y Omar Govea. Sin embargo, en la última imagen también aparece Aguayo, lo que confirma que sigue siendo considerado en la dinámica del Primer Equipo de cara al Clásico Nacional.

La falta de minutos de Sergio Aguayo no responde necesariamente a un rechazo del cuerpo técnico, sino a la alta competencia interna en su posición. En el centro del ataque, Armando González, Ángel Sepúlveda y Ricardo Marín tienen ventaja en la rotación, por lo que, ante la falta de oportunidades claras, Milito ha optado por enviarlo a sumar minutos con el Tapatío.

Sergio Aguayo no ha tenido una buena racha con el Tapatío en el Clausura 2026

A pesar de seguir siendo una pieza importante en el Tapatío con cuatro titularidades en cinco partidos, Aguayo no ha tenido el arranque goleador que se esperaba, registrando solo un gol en el torneo. Además, se perdió un encuentro por una expulsión muy discutida, y en su ausencia Vladimir Moragrega ha asumido el rol de goleador con cuatro tantos en cinco partidos como titular.