Chivas está por entrar a la etapa más complicada de su calendario debido a que tiene en puerta a tres de los adversarios más fuertes de la Liga MX; sin embargo, la mala suerte está comenzando a perseguir al Rebaño debido a la lesión de Luis Romo.

Sin embargo, el Tanque no sería el único jugador que estaría entre algodones para poder participar en el duelo del próximo fin de semana contra el América, ya que José Castillo sufrió una torcedura de tobillo, pero el que más preocupa es Diego Campillo.

El canterano del Guadalajara salió de una fractura del quinto metatarsiano y reapareció hace unas semanas con la escuadra tapatía; sin embargo, el comunicador Alejandro Ramírez confirmó que Campillo no ha podido entrenar con normalidad por una sobrecarga muscular, molestia que no sería de gravedad, pero que lo ha tenido entre algodones en el chiverío.

“Castillo traía torcedura de tobillo, no trabajó al parejo el lunes (…) Diego Campillo también tenía una molestia, pero dicen que era carga, entonces no pasaba nada para meterlo al trabajo“, explicó el comunicador en el programa La de Ocho.

¿Cuándo se jugará el Clásico Nacional entre Chivas vs. América?

El duelo más importante de la fase regular del Clausura 2026 se disputará el próximo sábado 14 de febrero en la cancha del Estadio Akron, compromiso que arrancará en punto de las 21:07 horas, tiempo del centro de México.

¿Cuáles son los próximos rivales que enfrentará Chivas en el Clausura 2026?

Los próximos compromisos del Guadalajara serán de alto calibre, ya que deberá enfrentarse a varios contendientes al título como América, Cruz Azul, Toluca y después Atlas, por lo que los dirigidos por Gabriel Milito deberán emplearse a fondo para salir bien librado de dichos duelos.