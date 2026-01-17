Disputadas las primeras dos jornadas del Clausura 2026 de la Liga de Expansión MX, la tabla de goleo comienza a tomar forma y Tapatío aparece bien representado entre los máximos anotadores del torneo. El filial rojiblanco ha convertido seis goles en sus encuentros frente a Atlético de La Paz y Venados de Mérida, repartidos entre tres futbolistas.

Vladimir Moragrega se posiciona como uno de los líderes del goleo con tres anotaciones, luego de su actuación clave en el arranque del certamen. Por su parte, Daniel Villaseca también se metió entre los principales artilleros al sumar dos goles, mientras que Jesús Hernández completó la lista de goleadores rojiblancos con un tanto en estas primeras fechas.

El buen arranque ofensivo de Tapatío se refleja en una tabla de goleo que, tras dos jornadas, muestra paridad en los primeros puestos y varios futbolistas compartiendo posiciones, lo que anticipa una pelea abierta por el liderato conforme avance el torneo.

Así va la tabla de goleo del Clausura 2026 tras dos jornadas

Vladimir Moragrega (Tapatío) – 3 goles

Martín Barragán (Atlético La Paz) – 3 goles

Daniel Villaseca (Tapatío) – 2 goles

Santiago de Jesús Bravo (Leones Negros) – 2 goles

Lanchi (Venados) – 2 goles

Francisco López (Mineros) – 2 goles

Rodrigo del Campo (Atlético Morelia) – 2 goles

Con todavía gran parte del campeonato por delante, los goleadores de Tapatío buscarán sostener su efectividad y seguir escalando posiciones en una tabla que promete cambios jornada a jornada.