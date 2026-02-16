Mientras la atención del fin de semana estuvo centrada en el triunfo de Chivas sobre Club América en el Clásico Nacional, el Filial rojiblanco también celebró en la Liga de Expansión MX. El Tapatío se impuso por 3-1 ante la Jaiba Brava por una nueva jornada del Clausura 2026, resultado que lo puso como líder del torneo y confirmó el gran momento de varios de sus jóvenes, entre ellos Daniel Villaseca.

El mediocampista de 22 años volvió a hacerse presente en el marcador y fue el encargado de sellar el 3-1 definitivo, ratificando que atraviesa uno de los mejores momentos desde su llegada al Filial. Su gol llegó tras una brillante acción individual de Jesús Hernández, refuerzo procedente de Querétaro FC, quien condujo entre varios rivales y puso un pase exquisito en profundidad para la llegada de Villaseca, quien controló y definió con clase ante la salida del portero.

Con esta anotación, Villaseca alcanzó los tres goles en el Clausura 2026 de la Liga de Expansión MX, consolidándose como uno de los futbolistas más productivos del Tapatío, sólo superado por Vladimir Moragrega. El crecimiento resulta notorio si se lo compara con el torneo anterior, donde no había logrado sostener continuidad ni cifras similares.

Detrás de esta evolución también aparece la figura de Pepe Meléndez, actual entrenador del Tapatío, quien conoce bien al mediocampista desde su etapa en Sub-23, categoría en la que incluso fueron campeones juntos. Bajo su conducción, Villaseca encontró un rol más claro dentro del sistema y mayor libertad para llegar al área rival, una de sus grandes virtudes.

Daniel Villaseca fue potenciado por Pepe Meléndez (Imago7)

¿Quién es Daniel Villaseca, canterano de Chivas?

De padre mexicano y madre checa, Daniel Villaseca nació en Pretoria, Sudáfrica, mientras su familia vivía allí. Por ende, se trata de un jugador con triple nacionalidad, que llegó a la cantera rojiblanca en 2022 y ha ido escalando por las distintas categorías de Fuerzas Básicas hasta convertirse en uno de los jugadores más destacados del Filial.