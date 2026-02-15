El Club Deportivo Guadalajara se impuso al América por la mínima diferencia, por lo que llegó a seis triunfos consecutivos en el Torneo Clausura 2026 para mantenerse en la cima de la clasficiación y de paso, adueñarse también de las redes sociales con una lluvia de memes tras el Clásico Nacional.
Chivas afrontó dicho encuentro con los reflectores encima y la etiqueta de favorito, una condición que no asumía desde hace tiempo, y terminó respaldándola en la cancha al vencer al conjunto de las Águilas en el Estadio Akron.
Previo al silbatazo inicial, las redes sociales ya se habían llenado de imágenes y bromas entre ambas aficiones, que sirvieron para encender el ambiente del partido correspondiente a la Fecha 6 del Torneo Clausura 2026.
Cabe mencionar que el protagonista del cotejo fue Armando “Hormiga González, quien marcó el gol que definió el Clásico de Clásicos del futbol mexicano y con esa anotación, el atacante llegó a cinco tantos en la campaña y continúa respaldando con actuaciones su candidatura para ser considerado en la Selección Mexicana rumbo al Mundial de 2026.