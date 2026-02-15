El Club Deportivo Guadalajara se impuso al América por la mínima diferencia, por lo que llegó a seis triunfos consecutivos en el Torneo Clausura 2026 para mantenerse en la cima de la clasficiación y de paso, adueñarse también de las redes sociales con una lluvia de memes tras el Clásico Nacional.

Chivas afrontó dicho encuentro con los reflectores encima y la etiqueta de favorito, una condición que no asumía desde hace tiempo, y terminó respaldándola en la cancha al vencer al conjunto de las Águilas en el Estadio Akron.

Previo al silbatazo inicial, las redes sociales ya se habían llenado de imágenes y bromas entre ambas aficiones, que sirvieron para encender el ambiente del partido correspondiente a la Fecha 6 del Torneo Clausura 2026.

Cabe mencionar que el protagonista del cotejo fue Armando “Hormiga González, quien marcó el gol que definió el Clásico de Clásicos del futbol mexicano y con esa anotación, el atacante llegó a cinco tantos en la campaña y continúa respaldando con actuaciones su candidatura para ser considerado en la Selección Mexicana rumbo al Mundial de 2026.

Los mejores memes que dejó la victoria de Chivas sobre América en el Clásico Nacional