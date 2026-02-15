Para Álvaro Morales, el Club Deportivo Guadalajara quedó a deber en el Clásico Nacional, ya que, pese a imponerse en el marcador, consideró que el resultado fue corto y que Chivas estaba obligada a pasarle por encima al América.

Fue en el programa “Futbol Picante” de ESPN donde el también llamado “Brujo” arremetió contra el Rebaño Sagrado, que sigue invicto en el Torneo Clausura 2026 y líder en solitario.

“Decepcionante, triste, paupérrimo y mediocre triunfo del Guadalajara. Era para que golearan al América. Apenas uno por cero pudieron ganarle a la peor versión del América, pero claro, van a solapar a estas Chivas; en su mediocridad van a decir ‘gran triunfo del Guadalajara'”.

Posteriormente, José Ramón Fernández cuestionó la postura de Álvaro Morales, pero él insistió en que el Club Deportivo Guadalajara tuvo que haber goleado al América en el Estadio Akron.

“Este triunfo es paupérrimo por parte del Guadalajara; era para que goleara. La gran “Hormiga” tuvo tres oportunidades, y al final, si no es por el “Tala” casi les empatan; hoy dio cátedra Malagón”.

¿Cuándo vuelve a jugar Chivas en el Torneo Clausura 2026?

El próximo partido del Club Deportivo Guadalajara será ante Cruz Azul. Dicho encuentro se llevará a cabo el sábado 21 de febrero en la cancha del Estadio Cuauhtémoc, a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, y será transmitido por TUDN y ViX.