El Club Deportivo Guadalajara pasa por un gran momento futbolístico y tras vencer al América en una edición más del Clásico Nacional, Gabriel Milito tomó una decisión que causó sorpresa.

El estratega argentino optó por concederles el domingo libre a sus jugadores, así que retomarán actividades este lunes para iniciar la preparación de cara al compromiso frente a Cruz Azul.

Vale la pena señalar que a Chivas le espera otro compromiso de máxima exigencia en el Torneo Clausura 2026, ya que enfrentará a otro serio aspirante al título, el cual llegará con plantel completo tras cumplirse la suspensión de Gabriel Fernández.

El Rebaño Sagrado llegará invicto al duelo contra La Máquina, con seis victorias consecutivas que los tiene en la cima de la tabla general del Torneo Clausura 2026 con 18 unidades.

Gabriel Milito decisió darles el domingo libre a sus jugadores.

¿Cuándo es el partido entre Cruz Azul y Chivas?

El partido entre Cruz Azul y Chivas, correspondiente a la Fecha 7 del Torneo Clausura 2026 se celebrará este sábado 21 de febrero en la cancha del Estadio Cuauhtémoc, a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, el cual será transmitido por TUDN y ViX.