A pesar del gran momento que vive Chivas, Gabriel Milito dejó claro que el equipo mantiene los pies en la tierra y apuesta por la mesura, convencido de que el camino todavía es largo.

“Hemos tenido un comienzo muy bueno, es necesario tener prudencia, es el momento donde te elogian de manera desmedida, pero aún no conseguimos nada. Faltan muchos partidos por recorrer para alcanzar el objetivo que nos propusimos”. dijo.

“Nos gusta que la gente crea en el equipo, que le guste como juega el equipo, los jugadores de qué manera compiten, que se sientan identificados, es muy importante para la salud del club. Dicho eso, nosotros no podemos confundirnos, el futbol es muy dinámico, debemos roblar esfuerzos para tener esta mismo nivel. No podemos alejarnos de este camino. Toluca es bicampeón y uno lo ve competir y lo sigue haciendo con mucha hambre. Nosotros con mayor razón tenemos que hacerlo”. agregó.

¿En qué lugar se ubica Chivas en el Torneo Clausura 2026?

Con la victoria ante el América, el Club Deportivo Guadalajara se ubica en la primera posición de la tabla general con 18 unidades, producto de seis victorias, siendo Pumas el rival más cercano con 12 puntos. Destacar que el próximo encuentro de Chivas será el próximo saábado 21 de febrero ante Cruz Azul, a las 21:00 horas tiempo del centro de México.