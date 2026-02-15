Después del Clásico Nacional, donde el Club Deportivo Guadalajara derrotó por la mínima al América, dentro de la Fecha 6 del Torneo Clausura 2026, el entrenador del conjunto de las Águilas, André Jardine, llenó de elogios a las Chivas de Gabriel Milito.

“De entrada, hay que felicitar al rival, por más que sea nuestro mayor rival debemos reconocer cuando el rival hace un gran partido y un gran inicio de torneo, están muy bien trabajados. Felicité a Milito antes del inicio del juego porque a su equipo se le ven las formas muy claras, consiguió encontrar el funcionamiento que quería desde el torneo pasado“, mencionó.

Por su parte, André Jardine aceptó que la baja de Alejandro Zendejas ha tenido un impacto importante en el funcionamiento, ya que el plantel no cuenta con un relevo directo que ofrezca el mismo perfil y aporte en el campo.

“Zende es un gran jugador, es difícil encontrar el mismo funcionamiento porque sus características son distintas. Con Alexis Gutiérrez trato de hacer algo similar, pero él no ha jugado en esa función, se va adaptando, intenta entender el rol, pero no es lo mismo“,dijo.

¿Cuándo juega Chivas en el Torneo Clausura 2026?

Chivas regresa a la actividad el próximo fin de semana cuando se enfrente a Cruz Azul dentro de la Fecha 7 del Toeneo Clausura 2026 en la cancha del Estadio Cuauhtémoc, a las 21:00 horas, tiempo del centro de México.